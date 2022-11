Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verfolgt

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen, um 05:15 Uhr, kam es in der Soester Innenstadt zu einem Vorfall. Eine junge Frau verließ eine Gaststätte an der Petristraße um nach Hause zu gehen. In Höhe der Jakobistraße bemerkte sie einen Mann der ihr folgte. Dieser hielt zunächst immer denselben Abstand. Die Frau telefonierte derweil die ganze Zeit mit einer Freundin. Auf dem weiteren Weg entlang der Paulistraße begegneten ihr Personen, die sie jedoch nicht ansprach. Als sie an der Bleichergasse ihren Haustürschlüssel hervorholte, lief der Täter von hinten auf sie zu und schlug ihr gegen die Beine. Sie schrie laut und der Täter flüchtete. Die Frau kann ihn als etwa 1,72 Meter groß beschreiben. Er trug einen Kapuzenpulli oder eine Jacke mit Kapuze die er auch aufgesetzt hatte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Falls es weitere Frauen gibt, die ein solches Erlebnis gehabt haben, bittet die Kriminalpolizei diese, sich ebenfalls zu melden. Die Experten der Kripo raten Frauen in solchen Lagen auf jeden Fall die 110 zu wählen. Die Polizei möchte den Bürgern in Angstsituationen zur Seite stehen. "Falls Sie verfolgt werden, suchen Sie die Öffentlichkeit. Sprechen sie andere Menschen an und bitten Sie um Hilfe. Das vertreibt in jedem Fall potenzielle Täter", weiß Kriminalhauptkommissarin Silke Martin, die solche Fälle bearbeitet. (lü)

