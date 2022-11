Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalzusammenstoß

Werl (ots)

Am Montag, um 17:30 Uhr, kam es auf der Wickeder Straße zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem VW-Golf in Richtung Wickede unterwegs. Aus vollkommen ungeklärter Ursache zog er sein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem Opel-Corsa eines 69-jährigen Mannes aus Wickede. Beide Fahrer brachte man schwer verletzt in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

