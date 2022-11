Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brände

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es zu zwei Bränden. Gegen 01:33 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Gartenhaus an die Briloner Straße gerufen. Ein Bewohner des nebenstehenden Wohnhauses hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand recht schnell löschen. Der Zeuge hatte zu Beginn eine etwa 1,80 Meter große Person mit kurzen Haaren in der Nähe des Brandortes bemerkt. Der Unbekannte trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Bei der Brandursache handelt es sich wahrscheinlich um Brandstiftung. Um 04:00 Uhr gab es erneut einen Brand. Diesmal hatten Zeugen Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße Am Kümken gerufen. Auf einem Firmengelände standen mehrere Seecontainer von denen mindestens zwei brannten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Was in den Containern gelagert war, steht noch nicht fest. Auch bei diesem Feuer könnte Brandstiftung die Ursache sein. Der zweite Brandort liegt nur unweit des ersten Brandortes an der Briloner Straße. Zu den Schadenshöhen gibt es noch keinerlei Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

