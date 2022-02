Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Drogen und Böllern im Gepäck - Spezialisten der Bundespolizei vernichten Feuerwerkskörper

Essen (ots)

Am Donnerstagvormittag (03. Februar) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 47-Jährigen. Bei der Durchsuchung stellten sie neben Drogen zwei sogenannte "Polenböller" fest. Die Entschärfer der Bundespolizei nahmen die Feuerwerkskörper an sich und vernichteten diese.

Gegen 11:25 Uhr unterzogen Bundespolizisten am Westeingang des Essener Hauptbahnhofs einen 47-Jährigen einer Kontrolle. Auf die Nachfrage, ob er Betäubungsmittel mit sich führe, gab er an, dass der letzte Konsum von Marihuana bereits einige Jahre zurückliegen würde. Dies korrigierte der Deutsche anschließend und gab an, dass der Konsum ein paar Wochen zurückliegen würde. Da der Mann immer nervöser wurde, beschlossen die Einsatzkräfte den Rucksack des Esseners zu durchsuchen. Dabei stellten sie eine Tüte mit Betäubungsmitteln fest.

Die Beamten nahmen den Deutschen mit zur Bundespolizeiwache. Dort betrachteten sie den Rucksack, sowie den Inhalt der Tüte genauer. Dabei stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana in einer Dose und eine kleine Tüte mit Amphetamine fest. Diese stellten die Beamten sicher. Des Weiteren fanden die Beamten zwei Feuerwerkskörper, die in Deutschland verboten sind und eine starke Explosionswirkung entwickeln.

Bundespolizisten informierten die Spezialkräfte über die verbotenen Feuerwerkskörper. Aufgrund der besonderen Gefährlichkeit übergaben die Beamten diese an die Entschärfer, welche diese anschließend vernichteten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell