Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach unklarem Unfallhergang auf der Bottwartalstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 10:15 Uhr auf der Bottwartalstraße / L1100 zwischen Marbach am Neckar und Murr ereignet hat. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer sowie der 55-jährige Lenker eines Mercedes GLE befuhren die Bottwartalstraße von Marbach in Richtung Murr und hielten an der Abzweigung zur Benninger Straße an der roten Ampel an. Dabei dürften die beiden Fahrzeuge nach bisherigen Erkenntnissen nebeneinander gestanden sein, der Mercedes des 55-Jährigen mutmaßlich links neben dem 5er-BMW des 62-Jährigen. Nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, fuhren beide Fahrzeuge an. Im Kreuzungsbereich oder unmittelbar danach kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Autos, wobei an beiden Pkw ein Sachschaden von jeweils rund 1.000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Unklar ist insbesondere, ob der 55-Jährige nach rechts lenkte und gegen den BMW stieß, oder ob der 62-Jährige nach links ausscherte, um ein anderes Fahrzeug zu überholen, und dabei mit dem Mercedes kollidierte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeugs mit Anhänger gesucht, welches zur Unfallzeit mutmaßlich ebenfalls an der roten Ampel stand und möglicherweise von dem 62-Jährigen mit seinem BMW überholt wurde.

