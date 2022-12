Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht in der Straße "Kleines Egart"

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Montag zwischen 08.00 Uhr und 09.25 Uhr in der Straße "Kleines Egart" in Maichingen. Auf einer unbefestigten Parkfläche vor einer Reithalle stand ein Skoda. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ausparken gegen die rechte Seite des Skoda. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu wenden.

