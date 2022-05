POL-WES: Dinslaken/Wesel/Essen: Gefahrenlage an Gesamtschule - Polizei im Großeinsatz

Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter haben Wände und Fenster einer Schulsporthalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße mit Farbe beschmiert. An rund 15 verschiedenen Stellen "bemalten" sie die Flächen mit unterschiedlichen Buchstaben, Zahlen und Zeichen in Schwarz, Grün und Rot. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (16.00 Uhr) und Dienstag (06.30 Uhr). Hinweise zu möglichen Tätern bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: ...

