Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahmen nach Raub im Heubergpark

Wesel (ots)

Am Dienstagmittag, gegen kurz vor 14 Uhr sprachen zwei 30-jährige Männer aus Wesel und Hamminkeln einen 21-jährigen Weseler im Heubergpark an. Sie forderten Geld und das Handy des 21-Jährigen. Dieser lief zunächst weg, wurde aber von den beiden Tätern eingeholt. Einer der beiden hielt den 21-Jährigen fest und würgte ihn, der andere versuchte die Geldbörse und das Handy zu entwenden. Der 21-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug mit einer Holzlatte auf die beiden Täter ein. Diese wurden am Kopf verletzt und konnten noch am Tatort festgenommen werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell