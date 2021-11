Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Wagen rollt weg - Fahrerin leicht verletzt

Reken (ots)

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag in Bahnhof Reken ihren rückwärts wegrollenden Wagen stoppen. Die 28-Jährige stürzte bei dem Versuch, durch die geöffnete Fahrertür ins Innere zu springen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Heidenerin gegen 12.05 Uhr in der Straße Feldweg gehalten, war ausgestiegen und hatte vergessen, das Fahrzeug entsprechend zu sichern. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

