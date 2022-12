Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: zwei verletzte Personen bei Unfall auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 08.15 Uhr auf der Bundesstraße 27 kurz nach Kirchheim an Neckar ereignete, erlitten ein 25 Jahre alter Mercedes-Fahrer und ein 59-jähriger Ford-Lenker Verletzungen. Der 25-Jährige war auf der B 27 in Richtung Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die Landesstraße 2254 nach Bönnigheim abbiegen. Es kamen ihm mehrere Fahrzeuge entgegen, die nach rechts ebenfalls in Richtung Bönnigheim abbogen. Diesen gewährte der Mercedes-Lenker die Vorfahrt, wobei er vermutlich übersah, dass der letzte PKW der Kolonne seine Fahrt weiter geradeaus in Richtung Kirchheim am Neckar fortsetzen wollte. Als der Mercedes-Fahrer zum Abbiegen ansetzte, versuchte der 59-jährige Ford-Lenker noch auszuweichen. Hierauf kollidierte er mit einer Verkehrsinsel. Einen Zusammenstoß mit dem Mercedes konnte er allerdings nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Ersthelfer kümmerten sich um den 25-Jährigen, der schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell