Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Bad Bentheim (ots)

Die 42-jährige Fahrerin eines Hyundai i30 fuhr die Funkenstiege in Richtung Rheiner Straße und bog nach rechts auf die Rheiner Straße ab. Während des Abbiegevorgangs fuhr der hinter ihr auf der Fahrbahn fahrende Radfahrer auf ihr Fahrzeug auf. Am Hyundai entstand leichter Sachschaden. Die 42-Jährige sah im Rückspiegel, dass der männliche ältere Radfahrer gestürzt ist. Sie wendete und als sie wieder an der Unfallstelle ankam, war der Radfahrer nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

