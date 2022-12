Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ludwigburg: unbekanntes PKW-Anhänger-Gespann verliert Metallstange - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Montag kurz nach 13.00 Uhr etwa auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Lenker eines PKW-Anhänger-Gespanns war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er eine rote, etwa zwei Meter lange Metallstange verlor. Ein 47 Jahre alter VW Lenker und ein 68-jähriger Mann, der in einem Kia saß, überfuhren die Stange. An beiden Fahrzeugen wurden hierdurch jeweils ein Reifen derart beschädigt, dass die PKW nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bei dem noch unbekannten PKW könnte es sich um einen Mercedes Geländewagen mit Stuttgarter Kennzeichen gehandelt haben. Am Anhänger soll ein Nürnberger Kennzeichen (N-) angebracht gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell