Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am 29. November kam es gegen 12.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Hohenzollernstraße und der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker hatte sich in der Hohenzollernstraße auf dem Linksabbiegestreifen, dessen Ampel Rot zeigte, eingeordnet. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er plötzlich rückwärts und stieß gegen den Ford eines 28-Jährigen, der hinter dem Unbekannten stand. Anschließend stieg der Unbekannte aus, entschuldigte sich und fuhr dann jedoch davon. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Der Unbekannte soll Mitte 30 Jahre alt sein, hat braune, kurze Haare und einen dunklen Dreitagebart. Er war mit einer Jeans und vermutlich einem T-Shirt bekleidet, über dem er eine Jacke trug. Bei dem PKW, den er fuhr, dürfte es sich um einen schwarzen Toyota mit ukrainischem Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell