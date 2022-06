Polizeiinspektion Hildesheim

Sarstedt (pie). Am Dienstag, den 31.05.2022, kam es in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr zum Diebstahl eines Mobiltelefons. Der Diebstahl ereignete sich im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Voss-Straße in 31157 Sarstedt. Der 31-jährigen Geschädigten wurde auf dem Weg zwischen Parkplatz und Pfandautomat ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. In der Hülle des Mobiltelefons befanden sich zudem Ausweispapiere, welche ebenfalls entwendet wurden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

