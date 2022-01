Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz im Rahmen von Rodungsarbeiten im Steinhauser Wald

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (SR) - Die Polizei Gütersloh war am Donnerstag (06.01.) seit dem frühen Morgen im Steinhauser Wald mit starken Kräften im Einsatz. In dem in Privatbesitz befindlichen Waldstück fanden im Verlauf des Tages Rodungsarbeiten statt. Ziel des Polizeieinsatzes war es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren.

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Protestaktionen gegen die beabsichtigten Maßnahmen im Steinhauser Wald gegeben. Zwischenzeitlich wurden mehrere Bäume besetzt, um etwaige Fällungen zu verhindern.

Am Donnerstagmorgen befand sich eine Person auf einem Baum, welcher sich im Gefahrenbereich befand. Diese konnte zum Herunterkommen bewegt werden. Unverletzt stieg der Mann hinab.

Nachdem sich die Information über die Arbeiten im Wald auch über die Sozialen Medien verbreitete, versammelten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger am Waldrand. Der Versammlung, welche von der Kreispolizeibehörde als Spontanversammlung klassifiziert wurde, schlossen sich in der Spitze ca. 50 Personen an. Die Teilnehmer bewegten sich zunächst durch den Steinhauser Wald, im Anschluss zum Rathaus sowie abschließend zur Polizeiwache Halle. Die Versammlung verlief über die gesamte Dauer friedlich und wurde durch die Teilnehmer um 18.00 Uhr beendet.

Im Verlauf der Einsatzlage kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bis zum Nachmittag wurde unterdessen das Waldgelände polizeilich gesichert, sodass der Schutz beteiligter und unbeteiligter Personen gewährleistet wurde und die Arbeiten störungsfrei durchgeführt werden konnten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell