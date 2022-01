Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrerin weicht Tier aus - Pkw kippt auf die Seite

Gütersloh (ots)

(RB) - Gütersloh - Mittwochabend gegen 19:09 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen, bei dem ein Pkw auf die Seite gekippt ist. Eine 48-jährige Verlerin befuhr mit ihrem "VW UP" die Carl-Bertelsmann-straße aus Richtung Gütersloh-Innenstadt kommend in Richtung Verler Straße. In Höhe der Straße Am Türmchen lief der Pkw-Fahrerin ein Kleintier vor ihr Fahrzeug, dem sie mit einem Ausweichmanöver nach rechts ausweichen wollte. Dort stieß sie gegen den Bordstein und im Anschluss gegen eine am Straßenrand befindliche Laterne. Hierdurch kippte der Pkw auf die linke Seite und blieb so liegen. Die Pkw-Führerin war alleine im Auto und kam mit dem Schrecken davon. Sie blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin musste ein Verwarngeld bezahlen.

