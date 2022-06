Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wurster Nordseeküste

Wremen -Motorrollerfahrer tödlich verunglückt-

Cuxhaven (ots)

Am 05.06.2022, gegen 11.15 Uhr, ereignete sich in Wremen ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger aus der Gemeinde Schiffdorf war mit seinem Motorroller (Kleinkraftrad) auf der Strandstraße vom Deich kommend in Richtung Wremer Straße unterwegs. Hierbei kam er mit geringer Geschwindigkeit ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Roller kollidierte mit einem ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Wohnmobil. Der Senior verstarb trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Es liegen Hinweise auf eine medizinische Ursache vor. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Der Verkehr musste über die Repsoldstraße umgeleitet werden. Bedingt durch den regen Ausflugsverkehr kam es zur Verkehrsbeeinträchtigungen. Leider gab es auch Schaulustige zu beklagen. Lobenswert war der Einsatz der Ersthelfer. Diese begannen sofort mit der Wiederbelebung. Außerdem wurde ein Defibrillator (AED) von einem nahegelegenen Geldinstitut herbeigeholt.

