POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots) - Wingst. Wegen verschiedener Verstöße hielt die Polizei Hemmoor am Mittwoch (01.06.2022) zwei Gespannfahrer in der Wingst an. In Höhe Zollbaum/Abzweigung nach Altkehdingen stoppten die Beamten gegen 14:10 Uhr zunächst ein landwirtschaftliches Gespann. Hinter dem Ackerschlepper führte der 48-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln zwei zulassungsfreie Anhänger. Allerdings hatte der Fahrer die ...

mehr