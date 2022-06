Cuxhaven (ots) - Am Freitag kam es gegen 15 Uhr in der Ortsdurchfahrt Neuenwalde zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Neuenwalderin führt ihr Pferd am Zaumzeug auf der Straße. Hierbei wurde sie von einem 84-jährigen Neuenwalder mit seinem Hyundai überholt. Der Abstand war so gering, dass der Reifen des Autos den Schuh der Fußgängerin berührte. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und ging zum Arzt. ...

