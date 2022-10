Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Goch (ots)

Am Montag (17. Oktober 2022) kam es gegen 07:30 Uhr, zu einer Unfallflucht auf der Klever Straße in Goch. Ein 13-jähriges Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Klever Straße in Fahrtrichtung Goch unterwegs. Als der Junge die Ein- und Ausfahrt des Gewerbepark Nord passieren wollte, kam ein grauer Audi aus der Einfahrt und touchierte den Jungen an der Fahrradseite. Der Autofahrer stieg aus und fragte den Jungen ob alles in Ordnung sei, was der 13-jähtige bejahrte. Das Fahrrad des Kindes wurde durch die Kollision u.a. am Kettenkasten beschädigt und eins der Pedale verbogen. Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Personenbeschreibung des Autofahrers lautet wie folgt: - männlich - Alter: ca. 30 Jahre alt - braune/kurze Haare - Dreitagebart - sprach deutsch mit polnischen oder russischen Akzent

Personen die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell