BPOL NRW: Bundespolizisten finden getarnte Taschenlampe, Messer und Drogen auf

Bochum - Dortmund - Essen - Werdohl (ots)

Am Freitagabend (31. März) kontrollierten Bundespolizisten in den Hauptbahnhöfen Bochum und Dortmund zwei Männer. Beide führten verbotene Gegenstände mit sich.

Gegen 18:25 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Bochumer Hauptbahnhof und überprüften einen 34-jährigen Essener. Die Frage, ob der polnische Staatsbürger gefährliche Gegenstände bei sich hätte, verneinte er zunächst und wich dann den Beamten aus. Bei der Durchsuchung wurde eine Taschenlampe aufgefunden, welche sich jedoch als Elektroimpulsgerät herausstellte. Der Elektroschocker, der als getarnte Waffe unter das Waffengesetz fällt, wurde sichergestellt.

Einige Stunden später, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 19-Jährigen und dessen Begleiter. Diese änderten nach dem Erblicken der Beamten ihre Laufrichtung. Nach kurzem Zögern übergab der Deutsche diesen ein Einhandmesser, welches sich in seiner rechten Jackentasche befand. Es handelt sich hierbei um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann. Der junge Mann aus Werdohl gab an, dass er dieses zu Selbstverteidigungszwecken mit sich führen würde. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein Verschlusstütchen mit Marihuana in der linken Jackentasche auf. Auch bei dem 15-jährigen Begleiter wurden die Polizisten fündig und stellten eine geringe Menge Marihuana in seiner Bauchtasche sicher.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz bzw. das Betäubungsmittelgesetz ein.

