BPOL NRW: 19-Jähriger attackiert Jugendlichen auf brutale Art - Passanten greifen ein - Bundespolizei ermittelt

Duisburg (ots) - Im Duisburger Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten am Donnerstagabend (30. März), um 18.05 Uhr einen Mann (39) fest. Nach ihm wurde per Haftbefehl gesucht. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. In der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Deutschen. Bei der Abfrage wurde ...

mehr