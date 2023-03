Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei als wichtiger Kooperationspartner für Ihre Sicherheit bei grenzüberschreitenden Schwerpunktkontrollen in der Euregio im Einsatz

Aachen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 12:00 Uhr - 21:00 Uhr nahm die Bundespolizei Aachen an einem trinationalen Fahndungstag teil. Dieser wurde durch die Niederländisch-Belgisch-Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Polizei (NeBeDeAGPol) koordiniert. Insgesamt waren mehrere hundert Beamte aus insgesamt 14 Partnerbehörden aus drei Ländern an dem Großeinsatz beteiligt.

Die über 100 Bundespolizeibeamtinnen und Bundespolizeibeamten kontrollierten dabei über 700 Personen und über 300 Fahrzeuge. Dabei konnten sie 6 ausländerrechtliche Verstöße, 5 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 5 sonstige Straftaten sowie 7 Fahndungen aus dem In- und Ausland feststellen.

Ein 22-jähriger Algerier reiste gegen 20:40 Uhr aus Belgien mit einem Linienbus ein. Als ihn die Beamten auf der Eupener Straße kontrollierten, stellten sie einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen Diebstahls fest. Da er die verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er jetzt ersatzweise eine 90-tägige Haftstrafe absitzen. Des Weiteren wurde er von drei weiteren Behörden in Strafsachen wegen Betruges, Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Asylgesetz gesucht. Auch konnte er keine Ausweispapiere vorweisen, so dass eine Anzeige wegen der unerlaubten Einreise gefertigt wurde. Im Anschluss verbrachte man ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen.

Bei einem 27-jährigen Niederländer konnte in Wehr/Selkant neben einer kleinen Menge an Kokain noch im Handschuhfach seines Fahrzeuges ein Schlagring aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Abschließend zum Einsatz betont der Leiter der Bundespolizeiinspektion Aachen, Polizeioberrat Köster, den großen Erfolg der gestrigen Kontrollaktion, nicht nur für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Euregio, sondern auch für die permanente Weiterentwicklung einer professionell behörden- und länderübergreifenden Zusammenarbeit.

