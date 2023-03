POL-MK: Reifen zerstochen

Iserlohn (ots) - Ein 70-jähriger Iserlohner wurde am Mittwochmorgen zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, bemerkte sie nichts. Erst an der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in der äußeren Jackentasche steckte. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten ...

mehr