POL-OH: Brand in einem Wohnhaus (Nachtragsmeldung)

Wildeck - Am Dienstagmorgen (8.11.) 09.28 Uhr, kam es zum Brand in einem Wohnhaus im Rotdornweg. Ein Nachbar stellte eine Rauch aus dem Nachbarhaus fest und setzte einen Notruf ab. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Obersuhl brach das Feuer in einem Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss aus. Dabei kam es starker Rauchentwicklung, von der das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer griff auf keine anderen Räume über. Ursache für den Brand war wahrscheinlich ein technischer Defekt des eingeschalteten Wäschetrockners. Bewohner befanden sich nicht im Haus. Der Hund des Besitzers, wurde wiederum durch den Nachbarn gerettet. Gesamtschaden ca. zwischen 20 u. 30.000 Euro.

