Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Duisburger Hauptbahnhof

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten am Donnerstagabend (30. März), um 18.05 Uhr einen Mann (39) fest. Nach ihm wurde per Haftbefehl gesucht. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

In der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Deutschen. Bei der Abfrage wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach ihm suchte. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte den 39-Jährigen wegen eines räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit einer vorsätzlichen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten.

Der Verurteilte wurde festgenommen und der Wache zugeführt. Der Haftbefehl wurde ihm eröffnet. Anschließend konnte er einer Justizvollzugsanstalt übergeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell