Ulm (ots) - Der Besitzer eines Containers zeigte einen Mann an, der gegen 17.40 Uhr in der Straße "Am Jagdschlößle" Gegenstände aus einem Auto in den Container auf einem Betriebsgelände auslud. Bei den Gegenständen handelte es sich um einen kaputten Fernseher, Baumaterial und anderen Unrat. Da es sich um eine ...

mehr