Ulm (ots) - Gegen 12.15 Uhr war ein Mann in einem Wohnmobil in der Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus dem Industriegebiet kam eine Frau in einem Opel. Die 79-Jährige Fahrerin hielt zunächst an. Anschließend wollte sie die Kreuzung in Richtung Eichener Straße überqueren. Dabei achtete sie jedoch ...

mehr