POL-HB: Nr.: 0456 --Hochwertige Uhr gestohlen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Stavendamm Zeit: 23.07.2022, 17:30 Uhr

Am Samstagabend zog ein unbekannter Mann einem 43-Jährigen in der Altstadt eine hochwertige Uhr vom Handgelenk und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 17:30 Uhr wollten der 43-Jährige und seine Frau in der Straße Stavendamm gerade in ihr Auto einsteigen, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Er versuchte den 43-Jährigen zu umarmen und ihm dabei die Uhr vom Handgelenk zu ziehen, was dieser zunächst verhindern konnte. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, in deren Folge der Täter die Uhr erbeuten und flüchten konnte. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Räuber flüchtete in Richtung Osterdeich und konnte von Zeugen noch bis zur Kunsthalle verfolgt werden, wo sie ihn jedoch aus den Augen verloren.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer kurzen, blauen Hose und einem weißen Poloshirt mit roten Applikationen bekleidet. Er trug eine weiße Kappe und hatte kurze, dunkle Haare.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat den Täter in der Straße Stavendamm, in der Straße Osterdeich, in der Nähe der Kunsthalle oder der näheren Umgebung gesehen? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Bei der Beute handelt es sich um eine Uhr der Marke Audemars Piguet, Modell: Royal Offshore. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

