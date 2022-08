Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Schnaitheim - Elektrogeräte und Baumaterialien unerlaubt entsorgt

Nicht unentdeckt blieb am Sonntag ein Umweltverstoß in Schnaitheim.

Der Besitzer eines Containers zeigte einen Mann an, der gegen 17.40 Uhr in der Straße "Am Jagdschlößle" Gegenstände aus einem Auto in den Container auf einem Betriebsgelände auslud. Bei den Gegenständen handelte es sich um einen kaputten Fernseher, Baumaterial und anderen Unrat.

Da es sich um eine große Menge von ca. 200 Liter Raumumfang handelte, meldete der Besitzer des Containers dies der Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf. Für den Verstoß soll nach Angaben des Polizeipostens Schnaitheim ein 35-Jähriger verantwortlich sein. Der Mann sieht einer Anzeige entgegen und er muss für die Kosten zur Entsorgung seines Mülls aufkommen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

