POL-BS: Verfolgungsfahrt

Braunschweig, A39, 18.04.2023, 22:55 Uhr

Fahrzeugführer nach Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet gestellt

Am späten Dienstagabend fiel einer zivilen Funkstreife ein Fahrzeug auf der A 39, Richtung Salzwedel auf, das sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegte. Als das Fahrzeug die Autobahn an der Anschlussstelle Südstadt mit ebenfalls hoher Geschwindigkeit verließ, sollte eine Verkehrskontrolle erfolgen. Dieser entzog sich der Fahrzeugführer. Er flüchtete über den Bebelhof und setzte seine Fahrt sogar über einen Radweg fort. An einem Bahnübergang verunfallte das Fahrzeug, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Die Verfolgung endete schließlich im Stadtteil Rautheim, als das Fahrzeug in eine Sackgasse fuhr. Der Fahrzeugführer konnte gestellt werden. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, wurde beim 21-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Peine eine Blutprobe entnommen. Er war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Verfolgung kam es zu keiner Gefährdung anderer.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und leitete mehrere Strafverfahren ein.

