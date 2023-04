Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall nach Aquaplaning auf der Autobahn fordert sieben Verletzte (07.04.2023)

Tuningen (ots)

Sieben Verletzte und rund 80.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Karfreitag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 81. Ein 28-jähriger Mercedes C 200-Fahrer geriet auf der Fahrt in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen bei Starkregen ins Schleudern. Der Fahrer prallte mit dem Auto zunächst gegen die Mittelleitplanke, konnte den Wagen dann aber auf dem rechten Seitenstreifen abstellen und wartete auf die Polizei. Kurz darauf geriet an der gleichen Stelle ein 49-Jähriger mit einem Land Rover Discovery wegen Aquaplaning ins Schleudern. Er kam nach rechts vom Fahrstreifen ab und prallte mit voller Wucht auf den stehenden Mercedes. Dabei erlitten die vier Insassen des Mercedes und drei Insassen des Discovery leichte Verletzungen. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser, auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt war am Einsatzort. Die Polizei musste die Autobahn in Fahrtrichtung Norden für die Landung des Hubschraubers und zur Unfallaufnahme mehrere Stunden sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell