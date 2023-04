Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich (11.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener Motorradfahrer hat am Dienstag gegen 1 Uhr auf der Kalkofenstraße einen Unfall verursacht. Ein 25-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson kam wegen alkoholischer Beeinflussung in einer Kurve zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert im Blut von über 2 Promille, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sein stark beschädigtes Motorrad holte ein Abschleppdienst an der Unfallstelle ab.

