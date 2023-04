Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei (09.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf der Schwenninger Straße vor der Polizei geflüchtet. Ein 36-jähriger Kia Optima-Fahrer kam einem Streifenwagen auf der falschen Fahrspur entgegen. Als die Beamten das Auto anhalten und den Fahrer überprüfen wollten, flüchtete dieser mit hoher Beschleunigung. Sein Auto fanden die Polizisten kurze Zeit später auf dem Parkplatz "Am Klosterhof" abgestellt, den Fahrer trafen sie in der Nähe an. Der Mann stand unter alkoholischer Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit rund 1,2 Promille bestätigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

