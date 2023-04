Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zizenhausen, Lkr. Konstanz) Wahlplakat mit Farbbeuteln beworfen - Polizei bittet um Hinweise (09./10.04.2023)

Zizenhausen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagabend, 19 Uhr, ein Wahlplakat in der Messkircher Straße mit Farbbeuteln beworfen. Durch die aufplatzenden Beutel spritzte die Farbe auch an mehrere in der Nähe des Plakates abgestellte Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 2.500 Euro liegen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

