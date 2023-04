POL-KN: (Radolfzell, Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Exhibitionisten - Polizei bittet um Hinweise (08.04.2023)

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte auf der "Obere(n) Laube" eingebrochen. Die Täter hebelten sowohl die Haupteingangstür als auch eine Tür zu einem Nebeneingang des "Schnetztor Stüble" auf und gelangten so in die Gasträume. Dort brachen die ...

mehr