POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße und Rudolf-Diesel-Straße verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen (09.04.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend auf der Kreuzung der Reichenaustraße und der Rudolf-Diesel-Straße ereignet hat. Gegen 21 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Yamaha Motorrad von der Rudolf-Diesel-Straße kommend in Richtung Opelstraße. Auf der Kreuzung schnitt ein entgegenkommender unbekannter Autofahrer ihren Fahrweg und bog vor der Bikerin widerrechtlich nach links auf die Reichenaustraße in Richtung Schänzlebrücke ab. Die junge Frau bremste stark um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Der Unbekannte, der mit einem schwarzen BMW mit Schweizer Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte 20-Jährige zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

