Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall unter Alkoholeinfluß

Jena (ots)

Am Samstag, dem 28.01.2023 verursachte ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw in Eisenberg (Saale Holzland Kreis) gegen 22:35 Uhr einen Verkehrsunfall. Er fuhr mit seinem Pkw aus der Wiesenstraße kommend und wollte in die Saasaer Straße einbiegen. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Zaun und kollidierte mit einem Wohnhaus. Die Beamten erkannten schnell, warum der Mann die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 1,72 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht wegnehmen, er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Kurz vor dem Eintreffen der Beamten am Unfallort hatte der Unfallverursacher bereits einen Kumpel, einen 25-jährigen Mann, um Hilfe gebeten, dieser kam mit seinem Pkw. Leider konnte er nicht helfen, denn auch er war alkoholisiert, er hatte ebenfalls 1,7 Promille. Bei ihm wurde der Führerschein sichergestellt, bei beiden wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

