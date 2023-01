LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Doppelt erwischt wurde am Donnerstag eine 25-Jährige im Saale-Holzland-Kreis. Am Nachmittag stellte eine Streifenbesatzung das von ihr genutzte Fahrzeug in Bad Klosterlausnitz fest. Aufgrund fehlendem Versicherungsschutzes jedoch waren die Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben. Somit vollzogen die Beamten den Verwaltungsakt an dem abgestellten Fahrzeug. Knapp zwei Stunden später war erneut ein Streifenwagen, im Bereich des geparkten und ...

mehr