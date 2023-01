Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzter Radfahrer

Jena (ots)

Am Freitag, dem 27.01.2023, ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf der L 1077 in Höhe Zöllnitz ein Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Radfahrer kam nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrrad aus der dortigen Bahnunterführung und wollte die L 1077 queren um nach Zöllnitz zu fahren. Dabei stieß er mit einem Pkw, dieser befuhr die L 1077 aus Rtg. Stadtroda kommend in Rtg. Jena, zusammen. Der jugendliche Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

