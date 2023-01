Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Doppelt erwischt wurde am Donnerstag eine 25-Jährige im Saale-Holzland-Kreis. Am Nachmittag stellte eine Streifenbesatzung das von ihr genutzte Fahrzeug in Bad Klosterlausnitz fest. Aufgrund fehlendem Versicherungsschutzes jedoch waren die Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben. Somit vollzogen die Beamten den Verwaltungsakt an dem abgestellten Fahrzeug. Knapp zwei Stunden später war erneut ein Streifenwagen, im Bereich des geparkten und nunmehr entstempelten VWs, eingesetzt. Jedoch befand sich der Pkw nicht mehr vor Ort. Im Anschluss wurden die bekannten Kontaktadressen geprüft und das Fahrzeug schlussendlich in Hermsdorf festgestellt. Auch die 25-jährige Halterin wurde angetroffen, welche die Fahrt mit ihrem Fahrzeug einräumte. Die Folgen wurden ihr sodann aufgezeigt - die Zulassungsbescheinigung wurde eingezogen, beide Kennzeichentafeln sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell