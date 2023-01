Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Hauswand geprallt - Kind schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine 46-jährige VW-Lenkerin befuhr am Samstag (14.01.2023) in Stuttgart-Feuerbach gegen 15:40 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Pragsattel. Auf Höhe der Hausnummer 27 kam sie aufgrund bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug gegen den rechten Randstein und prallte nach einer daraufhin eingeleiteten Lenkbewegung gegen die Hauswand eines gegenüberliegenden Gebäudes. Zuvor hatte sie noch den links neben ihr fahrenden VW eines 47-Jährigen gestreift. Bei dem Unfall erlitt ein achtjähriges Kind im Fahrzeug der 46-Jährigen schwere Verletzungen. Die Fahrerin selbst erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell