Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Bundespolizeiinspektion Stuttgart und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Taschendiebinnen aus Serie in Haft

Stuttgart-Vaihingen/-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.01.2023) zwei Frauen im Alter von 24 und 34 Jahren festgenommen, die in den letzten Monaten an Haltestellen in Vaihingen und Degerloch Passanten bestohlen haben sollen. Beamte der Bundespolizei kontrollierten gegen 17.30 Uhr zwei Frauen im Bereich der S-Bahnhaltestelle Österfeld, die im Verdacht stehen, am 08.01.2023 einen Taschendiebstahl an der S-Bahnhaltestelle Vaihingen begangen zu haben. Sie nahmen die beiden Frauen fest. Einem unbekannten Begleiter, dessen Tatbeteiligung noch geprüft werden muss, gelang die Flucht. Der Mann wird als zirka 20-25 Jahre alt beschrieben, mit einem braunen Teint und Oberlippenbart. Er soll eine schwarze Mütze mit einem Emblem getragen haben, eine dunkle Jacke, einen dunklen Schal und weiße Schuhe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Frauen auch für mindestens drei Taschendiebstähle am Dienstag und Mittwoch (10./11.01.2023) an der Stadtbahnhaltestelle in Degerloch in Frage kommen. Hierbei sollen sie unter anderem die Rolltreppe durch Betätigen des Nothalts gestoppt haben und dadurch abgelenkte, hauptsächlich ältere, Menschen bestohlen haben. Die Ermittlungen zu weiteren ähnlichen Taten dauern an. Die 24-jährige montenegrinische und die 34-jährige bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige wurden am Donnerstag (12.01.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Mann geben können, sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

