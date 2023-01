LPI-J: Scheibe beschädigt

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden erging am Donnerstag die Information über einen Verkehrsunfall. In der Jahnstraße war ein Radfahrer gestürzt und erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht. Der 52-Jährige war mit seinem Rad stadteinwärts unterwegs. In einer Engstelle innerhalb einer Baustelle fuhr dieser sodann über einen umgebogenen Bauzaun. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. ...

mehr