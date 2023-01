LPI-J: E-Roller widerrechtlich angeeignet

Apolda (ots) - Wegen Eisglätte ist gestern, gegen 11:00 Uhr eine 56-jährige Pflegedienstmitarbeiterin in einen parkenden PKW gerutscht. Zum Unfallzeitpunkt war die 56-Jährige auf der Immischstraße in Apolda unterwegs, als ihr Fahrzeug den Halt verlor und an den rechten Fahrbahnrand rutschte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

