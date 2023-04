POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Forstschutzhütte (06./08.04.2023)

Hilzingen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagvormittag in ein Wohnhaus in der Straße "Steinerbächle" eingebrochen. Die Täter warfen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in die Innenräume des Gebäudes. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und erbeuteten dabei mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die im fraglichen ...

