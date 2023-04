Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, L191, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Oldtimer-Moped (10.04.2023)

Engen-Welschingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag, zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr, ein an der Landesstraße 191 zwischen Singen und Welschingen abgestelltes Moped geklaut. Eine 55-Jährige war mit einem Oldtimer-Moped der Marke Kreidler auf der L 191 von Singen in Richtung Welschingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Welschingen verlor der Vorderreifen des Zweirads Luft, so dass die Frau ihr Moped am Fahrbahnrand auf Höhe des Bauhofs abstellte um eine Luftpumpe zu holen. Als die 55-Jährige etwa 20 Minuten später zurückkehrte, war das Moped, das ohne Schlüssel mittels Kickstart gestartet werden kann, nicht mehr da. Sachdienliche Hinweise auf den Moped-Dieb, oder den Verbleib des zweirädrigen Oldtimers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

