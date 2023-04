Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schwarzwaldstraße und B314 - 15.000 Euro Blechschaden (10.04.2023)

Tengen, B314 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Kreuzung der Schwarzwaldstraße und der Bundesstraße 314 zu einem Unfall gekommen. Eine 18-Jährige fuhr mit einem Volvo XC60 auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Watterdingen. An der Kreuzung zur B314 bog die junge Frau nach links ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota Europe einer 56-Jährigen. Sowohl die 18-Jährige, als auch eine Beifahrerin und ein im Volvo mitfahrendes Kind brachte ein Rettungswagen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

