Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, L 409, Lkr. Rottweil) Beim Linksabbiegen Zusammenstoß mit entgegenkommendem Leichtkraftrad - Biker verletzt

Vöhringen, L 409, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines Alfa Romeos und einem Leichtkraftrad-Fahrer ist es am Montagabend auf der Landesstraße 409 an der Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar bei Vöhringen gekommen. Der 27-jährige Fahrer des Alfas fuhr gegen 20.40 Uhr von Vöhringen auf der L 409 in Richtung Sulz am Neckar und wollte an der Autobahnanschlussstelle nach links auf den Zubringer zur A81 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad, dessen 18-jähriger Fahrer auf der L 409 von Sulz in Richtung Vöhringen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der junge Biker Verletzungen zu und musst mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

