Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil)Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Haltestellenhäuschen(08.04.2023)

Dornhan (ots)

Am Samstagabend kam es um 20.17 Uhr in der Rottweiler Straße in Dornhan in Höhe des dortigen Einkaufmarktes zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 28-jähriger Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen schleuderte im Anschluss nach links und kam erneut von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen ein Wartehäuschen sowie ein Haltestellenschild. Schlussendlich endete der Schleudervorgang an einem Baum. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer schwere Kopfverletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt insgesamt ca. 23000.- EUR. Im Rahmen der Unfallermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.

